Москва5 авгВести.Спасатели эвакуировали с туристического маршрута в Домбае туристку, которой стало плохо при подъеме на Турье озеро, сообщает главк МЧС по Карачаево-Черкесии в MAX.
Ведомство опубликовало видеокадры, судя по которым операция по спасению девушки проходила в темное время суток.
Отмечается, что туристка приехала в КЧР из Йошкар-Олы, регистрацию в подразделениях МЧС она не проходила.
Спасатели МЧС России оказали помощь девушке, которой при подъеме на Турье озеро стало плохоговорится в публикации
Специалисты Карачаево-Черкесского поисково-спасательного отряда МЧС России имени Дзераева оказали пострадавшей первую помощь и транспортировали ее в поселок Домбай. Там туристку передали врачам.
В спасательном ведомстве напомнили, что горы являются местом повышенной опасности для жизни и здоровья людей. При выборе туристического маршрута стоит учитывать свою физическую форму, опыт в походах и наличие хронических заболеваний. Новичкам в МЧС советуют начинать с прогулочного или легкого маршрута.