Туристку из Йошкар-Олы ночью эвакуировали с горного маршрута в Домбае

Подъем на Турье озеро в Домбае закончился для туристки ночной эвакуацией Туристку из Йошкар-Олы ночью эвакуировали с горного маршрута в Домбае

Москва5 авг Вести.Спасатели эвакуировали с туристического маршрута в Домбае туристку, которой стало плохо при подъеме на Турье озеро, сообщает главк МЧС по Карачаево-Черкесии в MAX.

Ведомство опубликовало видеокадры, судя по которым операция по спасению девушки проходила в темное время суток.

Отмечается, что туристка приехала в КЧР из Йошкар-Олы, регистрацию в подразделениях МЧС она не проходила.

Спасатели МЧС России оказали помощь девушке, которой при подъеме на Турье озеро стало плохо говорится в публикации

Специалисты Карачаево-Черкесского поисково-спасательного отряда МЧС России имени Дзераева оказали пострадавшей первую помощь и транспортировали ее в поселок Домбай. Там туристку передали врачам.

В спасательном ведомстве напомнили, что горы являются местом повышенной опасности для жизни и здоровья людей. При выборе туристического маршрута стоит учитывать свою физическую форму, опыт в походах и наличие хронических заболеваний. Новичкам в МЧС советуют начинать с прогулочного или легкого маршрута.