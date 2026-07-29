Курорт Домбай остался без света из-за аварии Курортный поселок Домбай остался без электричества из-за аварии

Москва29 июл Вести.Энергетики устраняют последствия технологического нарушения, в результате которого обесточенным оказался курортный поселок Домбай в Карачаево-Черкесии, сообщили в пресс-службе в филиале "Россети Северный Кавказ -"Карачаево-Черкесскэнерго".

Отмечается, что к устранению аварии привлечены две бригады энергетиков и спецтехника.

В энергокомпании напомнили о запрете приближаться к оборванным проводам ЛЭП ближе чем на восемь метров, а также самостоятельно восстанавливать электроснабжение.