Москва19 маяВести.На федеральной автодороге Черкесск – Домбай было перекрыто автодвижение после сошедшего селя. Об этом сообщает МВД по Карачаево-Черкесской Республике.
Пострадавших в результате происшествия нет.
На 69-м км федеральной автодороги Черкесск - Домбай, между аулами Нижняя Теберда и Верхняя Теберда, сошел сель. Движение на данном участке дороги перекрыто
К месту схода селя прибыли сотрудники Госавтоинспекции. В настоящее время дорожными службами ведется расчистка дорожного полотна.