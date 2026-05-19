Автодорога к курорту Домбай была перекрыта после схода селя

Москва19 мая Вести.На федеральной автодороге Черкесск – Домбай было перекрыто автодвижение после сошедшего селя. Об этом сообщает МВД по Карачаево-Черкесской Республике.

Пострадавших в результате происшествия нет.

На 69-м км федеральной автодороги Черкесск - Домбай, между аулами Нижняя Теберда и Верхняя Теберда, сошел сель. Движение на данном участке дороги перекрыто сказано в MAX

К месту схода селя прибыли сотрудники Госавтоинспекции. В настоящее время дорожными службами ведется расчистка дорожного полотна.