Москва5 авгВести.Спасатели МЧС эвакуировали девушку с туристического маршрута в районе Турьего озера в Карачаево-Черкесской Республике. Об этом сообщили в региональном МЧС России в мессенджере MAX.
Уточняется, что туристке из Йошкар-Олы стало плохо во время подъема на озеро.
Прибывшие специалисты Карачаево-Черкесского поисково-спасательного отряда МЧС России им В.М. Дзераева оказали первую помощь пострадавшей и транспортировали в поселок Домбай, где ее передали врачамотмечается в сообщении
На помощь девушке прибыли восемь спасателей и две единицы техники.