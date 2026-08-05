Туристке стало плохо в районе Турьего озеро, ее эвакуировали спасатели

Спасатели МЧС эвакуировали туристку, которой стало плохо в районе Турьего озера Туристке стало плохо в районе Турьего озеро, ее эвакуировали спасатели

Москва5 авг Вести.Спасатели МЧС эвакуировали девушку с туристического маршрута в районе Турьего озера в Карачаево-Черкесской Республике. Об этом сообщили в региональном МЧС России в мессенджере MAX.

Уточняется, что туристке из Йошкар-Олы стало плохо во время подъема на озеро.

Прибывшие специалисты Карачаево-Черкесского поисково-спасательного отряда МЧС России им В.М. Дзераева оказали первую помощь пострадавшей и транспортировали в поселок Домбай, где ее передали врачам отмечается в сообщении

На помощь девушке прибыли восемь спасателей и две единицы техники.