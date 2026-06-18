Москва18 июнВести.В Урупском районе Карачаево-Черкессии произошла эвакуация травмированной туристки. Для этого республиканское МЧС использовало авиацию, сообщает пресс-служба министерства.
Операция проводилась в месте слияния рек Ацгара и Уруп.
Вертолет Ми-8 МЧС России эвакуировал туристку с высокогорного перевала в Карачаево-Черкессииговорится в канале ведомства в MAX
В операции по спасению туристки с травмированной ногой участвовало 15 спасателей. В сложных погодных условиях они сначала прошли перевал и нашли лагерь группы на высоте 2 800 метров.
Пострадавшая была эвакуирована в город Черкесск.