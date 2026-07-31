Туристы застряли на крутом склоне в районе краснодарского поселка Джанхот Кубанские спасатели эвакуировали застрявших на крутом склоне туристов

Москва31 июл Вести.Краснодарские спасатели помогли двум туристкам из Белгородской области, застрявшим на крутых склонах дикого пляжа "Голубая бездна" возле поселка Джанхот. Об этом сообщает пресс-служба Краснодарской краевой аварийно-спасательной службы "Кубань-СПАС".

Женщина и ее 15-летняя дочь перепутали тропу и оказались на сыпучих скалах.

Примерно на полпути почва начала уходить из-под ног, и дальнейшее движение как вниз, так и наверх стало представлять опасность говорится в сообщении

Спасатели Геленджикского отряда выдвинулись в горно-лесистую местность и обнаружили пострадавших уже в сумерках на опасном осыпном участке.

Женщину и девочку с помощью альпинистского снаряжения подняли на плато. Медицинская помощь им не потребовалась.