Москва31 июлВести.Краснодарские спасатели помогли двум туристкам из Белгородской области, застрявшим на крутых склонах дикого пляжа "Голубая бездна" возле поселка Джанхот. Об этом сообщает пресс-служба Краснодарской краевой аварийно-спасательной службы "Кубань-СПАС".
Женщина и ее 15-летняя дочь перепутали тропу и оказались на сыпучих скалах.
Примерно на полпути почва начала уходить из-под ног, и дальнейшее движение как вниз, так и наверх стало представлять опасностьговорится в сообщении
Спасатели Геленджикского отряда выдвинулись в горно-лесистую местность и обнаружили пострадавших уже в сумерках на опасном осыпном участке.
Женщину и девочку с помощью альпинистского снаряжения подняли на плато. Медицинская помощь им не потребовалась.