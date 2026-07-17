На Камчатке следователи осмотрели кратер вулкана с подозреваемым экскурсоводом СК: осмотр вулкана на Камчатке, где получил травму турист, прояснил детали дела

Москва17 июл Вести.В Камчатском крае следователи провели с участием подозреваемого экскурсовода осмотр кратера вулкана Горелый, где пострадал турист, сообщается в MAX-канале Следственого комитета региона.

Продолжает расследование уголовного дела о травмировании туриста на вулкане Горелый. Следователи совместно с фигурантом уголовного дела провели осмотр места происшествия на вершине вулкана.

Подозреваемый указал следователям на точку, откуда начался спуск на сапборде, на участок склона, где потерпевший упал. В ходе осмотра зафиксирована крутизна спуска и характер рельефа отмечается в сообщении

По версии следствия, с 28 июня по 2 июля 2026 года подозреваемый - 39-летний индивидуальный предприниматель - организовал экскурсию на вулкан для группы туристов без специального снаряжения. 2 июля он предложил 39-летнему туристу из Иркутской области спуститься на сапборде со склона к кратерному озеру. Во время спуска доска перевернулась на неровном участке, мужчина получил закрытый оскольчатый перелом бедра слева. Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.