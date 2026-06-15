СК проводит проверку по факту гибели мужчины после нападения медведя на Камчатке

СК начал проверку по факту гибели мужчины от нападения медведя на Камчатке СК проводит проверку по факту гибели мужчины после нападения медведя на Камчатке

Москва15 июн Вести.Следователи начали проверку по факту гибели 50-летнего местного жителя в результате нападения медведя на Камчатке, сообщается в MAX-канале Следственного комитета региона.

По предварительным данным, в ночь с 14 на 15 июня текущего года в селе Запорожье Усть-Большерецкого района обнаружено тело мужчины со следами укусов дикого зверя. Со слов очевидцев, на мужчину напал медведь.

Органом следствия детально изучаются обстоятельства случившегося, по итогам доследственной проверки будет принято решение в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства отмечается в сообщении

Ранее министр по чрезвычайным ситуациям региона Сергей Лебедев рассказал, что на реке Озерная в Усть-Большерецком районе рыбак погиб от нападения медведя. Трагедия произошла на территории охотничьего угодья № 26 "Приморский".