Москва15 июнВести.Следователи начали проверку по факту гибели 50-летнего местного жителя в результате нападения медведя на Камчатке, сообщается в MAX-канале Следственного комитета региона.
По предварительным данным, в ночь с 14 на 15 июня текущего года в селе Запорожье Усть-Большерецкого района обнаружено тело мужчины со следами укусов дикого зверя. Со слов очевидцев, на мужчину напал медведь.
Органом следствия детально изучаются обстоятельства случившегося, по итогам доследственной проверки будет принято решение в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательстваотмечается в сообщении
Ранее министр по чрезвычайным ситуациям региона Сергей Лебедев рассказал, что на реке Озерная в Усть-Большерецком районе рыбак погиб от нападения медведя. Трагедия произошла на территории охотничьего угодья № 26 "Приморский".