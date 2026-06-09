Москва9 июнВести.На Сахалине медведь напал на мужчину. Пострадавшего госпитализировали с рваными ранами головы, передает ТАСС со ссылкой на региональный Минздрав.
В пресс-службе ведомства уточнили, что мужчина после случившегося был оперативно доставлен в Долинскую центральную районную больницу.
Проведен комплекс диагностических мероприятий, выявлены рваные раны головы, назначено лечениеговорится в сообщении
Более подробной информации о состоянии пострадавшего пока нет, но известно, что он находится в сознании.
В соцсетях уточняется, что медведь напал на сахалинца во время рыбалки.