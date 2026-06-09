Медведь напал на рыбака на Сахалине, мужчина госпитализирован с рваными ранами

Рыбак с рваными ранами доставлен в больницу после нападения медведя на Сахалине Медведь напал на рыбака на Сахалине, мужчина госпитализирован с рваными ранами

Москва9 июн Вести.На Сахалине медведь напал на мужчину. Пострадавшего госпитализировали с рваными ранами головы, передает ТАСС со ссылкой на региональный Минздрав.

В пресс-службе ведомства уточнили, что мужчина после случившегося был оперативно доставлен в Долинскую центральную районную больницу.

Проведен комплекс диагностических мероприятий, выявлены рваные раны головы, назначено лечение говорится в сообщении

Более подробной информации о состоянии пострадавшего пока нет, но известно, что он находится в сознании.

В соцсетях уточняется, что медведь напал на сахалинца во время рыбалки.