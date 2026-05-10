Москва10 мая Вести.В Анивском заливе Сахалинской области спасли раненого дельфина. На это понадобилось 12 часов, после чего спасенного отпустили в море, сообщает канал Amur Mash.

По информации источника, млекопитающее запуталось в жаберной сети. Один из местных жителей увидел это и разрезал ее.

У дельфина обнаружилось ранение плавника, из которого шла кровь - мужчина обратился к волонтерам. Пока те добирались до места обнаружения дельфина, мужчина поддерживал того в ледяной воде.

По прибытии специалисты оказали дельфину помощь. Затем его сопроводили на глубину, подальше от неводов, и тот уплыл в море.