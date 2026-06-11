Прогулка с медведем: на Сахалине косолапый проводил рыбака домой Сахалинский рыбак прогулялся по лесу с медведем

Москва11 июн Вести.В Углегорском районе Сахалинской области рыбак прогулялся по лесу с молодым медведем. Топтыгин проявил интерес к его велосипеду и подружился с собакой, сообщает АСТВ.

По словам мужчины, медведь появился, когда он рыбачил. Отпугивателя у человека с собой не было. Его собака Лара вела себя спокойно и на зверя не лаяла.

Через какое-то время рыбак собрался домой. Медведь подошел совсем близко и сел рядом. Когда мужчина пошел, неся улов в рюкзаке, косолапый двинулся следом. Он отстал только у дороги возле свалки.

Местные жители говорят, что этот медведь бродит по окрестностям уже около двух недель. Ему примерно 3-4 года.

Власти обратились к людям с просьбой не подходить к медведю и не кормить его, чтобы он не привыкал получать еду из человеческих рук. Сахалинцы считают, что медведя могут усыпить и вывезти в лесную чащу.