Власти Камчатки рассказали, как избежать встречи с медведем Власти Камчатки: нельзя прикармливать встреченного медведя

Москва20 июн Вести.Чтобы прогулка не обернулась встречей с бурым медведем, нужно соблюдать ряд рекомендаций, которыми поделилась администрация Усть-Камчатского округа в мессенджере МАХ.

Так, важно смотреть по сторонам и под ноги: при обнаружении свежих следов следует немедленно уйти подальше.

Нельзя подкармливать медведя при встрече.

Медведь – источник опасности как для вас, так и для человека, которого он встретит после вашего угощения написали в администрации

Также там порекомендовали обходить стороной свалки пищевых отходов, хранить продукты на собственных участках в недоступных для животных местах, а в лес ходить только компанией и создавать шум, чтобы отпугнуть зверя.