Москва20 июнВести.Чтобы прогулка не обернулась встречей с бурым медведем, нужно соблюдать ряд рекомендаций, которыми поделилась администрация Усть-Камчатского округа в мессенджере МАХ.
Так, важно смотреть по сторонам и под ноги: при обнаружении свежих следов следует немедленно уйти подальше.
Нельзя подкармливать медведя при встрече.
Медведь – источник опасности как для вас, так и для человека, которого он встретит после вашего угощениянаписали в администрации
Также там порекомендовали обходить стороной свалки пищевых отходов, хранить продукты на собственных участках в недоступных для животных местах, а в лес ходить только компанией и создавать шум, чтобы отпугнуть зверя.