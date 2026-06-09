В Магаданской области просят жителей не приближаться к медведям

В Магадане возросла опасность появления медведей на дорогах В Магаданской области просят жителей не приближаться к медведям

Москва9 июн Вести.Жителей Магадана просят не прикармливать медведей из-за участившихся случаев появления хищников на дорогах. Об этом в комментарии ИС "Вести" рассказал государственный инспектор управления Охотнадзора Магаданской области Александр Матерн. Он подчеркнул, что кормить хищников категорически нельзя.

Медведь поселился на трассе под Магаданом и начал выпрашивать еду у водителей.

Медведь, раненый медведь немножко порвал охотоведа. То есть даже раненый хищник очень опасен. Поэтому большая просьба жителей города Магадана и близлежащих поселков не кормить медведей, не прикармливать их, потому что медведь привыкает и больше потом не хочет кормиться самостоятельно отметил Матерн

Ранее сообщалось, что В Хабаровском крае медведь набросился на мужчину во дворе дома.