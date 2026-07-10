Жители приграничного с РФ региона Финляндии жалуются на нашествие медведей В приграничном регионе Финляндии жалуются на нашествие медведей

Москва10 июл Вести.Жители граничащей с Россией Восточной Финляндии стали чаще обращаться в экстренные службы из-за прогуливающихся в населенных пунктах медведей, сообщает телерадиовещательная компания Yle.

Количество обращений из-за медведей, поступающих в полицию Восточной Финляндии из экстренных служб, быстро растет​​​ и до предела увеличивает нагрузку на полицейские участки, сообщает финское СМИ.

В 2023 году подобных обращений было порядка 45 за весь год, в 2025 - 199, а к концу июня этого года исчисляется уже парой сотен. Как правило, обращения связаны с тем, что медведей замечают в жилых районах или рядом с ними.

Полиция поручает задачи, связанные с медведями, охотникам-добровольцам, которые при необходимости отгоняют медведей от населенных пунктов.

Сезон охоты на медведей начинается 20 августа. Финский институт природных ресурсов подсчитал, что если охота не начнется за пределами районов выпаса оленей, популяция медведей в южной Финляндии может удвоиться к 2030 году и составит 5000 медведей, говорится в сообщении.