Восточные страны НАТО спешно готовятся к конфликту с РФ, пишет Politico Politico: восточные страны НАТО начали экстренно готовиться к конфликту с РФ

Москва5 июл Вести.Польша, Финляндия и прибалтийские страны начали экстренно укреплять границы, строить укрепления, закупать беспилотники, готовясь к возможному прямому конфликту с Россией, пишет Politico.

Восточные страны НАТО, как отмечает издание, укрепляют границы с Россией, чтобы справляться с "угрозой", с которой, как они полагают, больше не смогут справиться США.

В то время как президент США Дональд Трамп ставит под сомнение старые гарантии безопасности и стремится сократить военное присутствие США в Европе, страны, наиболее близкие к России, строят укрепления, расширяют резервы, закупают танки и беспилотники и готовятся к тому, что в первые дни любого конфликта им придется сражаться в основном в одиночку пишет Politico

По словам финского командующего Матти Питкянитти, которого цитирует издание, Финляндия представляет собой небольшую страну, которая "должна быть осторожной, если спишь рядом с медведем". Финляндия, население которой составляет 5,6 миллиона человек, может мобилизовать почти 870 тысяч резервистов, а к 2031 г., как ожидается, сможет мобилизовать до миллиона. К 2035 году она намерена довести объем военных расходов до 5% ВВП.

Траты Польши на оборону составляют 4,8% ВВП, в республике начали строительство новой системы укреплений вдоль границы "Восточный щит". Однако, как указывает Politico, спустя полтора года с начала проекта в ноябре 2024 года, активность работ заметно снизилась.

Литва, Латвия и Эстония заняты возведением своей линии обороны, копая противотанковые рва, устанавливая "зубы дракона" и размещая минные поля.