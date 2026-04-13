Москва13 апр Вести.Обанкротившаяся финская аутлет-деревня Zsar, которая находится недалеко от границы с РФ, стала популярной среди сталкеров – любителей заброшенных мест. Об этом следует из информации, распространенной телеканалом Yle.

В заброшенном торговом центре Zsar, расположенном в Виролахти, побывали незваные гости… Туда проникли любители заброшек, которые сняли фото и видео и выложили их в TikTok и YouTube сообщил телеканал

Журналисты увидели кадры, на которых блогеры ходят про пустым торговым помещениям. Адвокат Матти Маннер сообщил, что проникновение незаконно, но уточнил, что значительного ущерба нанесено не было.

СМИ пишут, что в Финляндии в целом обострилась проблема заброшенной недвижимости.

Финская аутлет-деревня Zsar расположена недалеко от пограничного пропуска Ваалимаа. Она обанкротилась еще осенью 2022 года. Владельцы объявили об этом после закрытия границы Финляндии для туристов из России.