ДТП с бурым медведем произошло на Камчатке Автобус сбил бурого медведя на трассе Петропавловск‑Камчатский — Мильково

Москва7 авг Вести.Авария с участием дикого животного произошла на Камчатке: водитель автобуса сбил внезапно появившегося на трассе бурого медведя, сообщила пресс-служба Госавтоинспекции региона в мессенджере МАХ.

Инцидент произошел 6 августа в 04.30 (5 августа в 23.30 мск) на 94 км трассы Петропавловск‑Камчатский — Мильково.

… 46‑летний водитель, управляя автобусом Daewoo BH090, совершил наезд на внезапно появившегося на проезжей части бурого медведя отметили в пресс-службе

Никто из людей не пострадал. Животное погибло.