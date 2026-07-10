Москва10 июлВести.На Камчатке произошло ДТП, в котором погиб дорожный рабочий, сообщает региональная прокуратура.
По предварительной информации, вечером 9 июля на 97 км автомобильной дороги Петропавловск-Камчатский – Мильково 41-летний водитель автомобиля Toyota Land Cruiser совершил наезд на 35-летнего дорожного рабочего.
От полученных травм пострадавший скончался до приезда скорой помощиговорится в публикации прокуратуры Камчатки в Telegram-канале
Надзорное ведомство организовало проверку соблюдения правил охраны труда и безопасности дорожного движения.