Рыбак погиб от нападения медведя на Камчатке Медведь напал на жителя Камчатки, мужчина погиб

Москва15 июн Вести.На реке Озерная в Усть-Большерецком районе Камчатского края рыбак погиб от нападения медведя, сообщил на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" министр по чрезвычайным ситуациям региона Сергей Лебедев.

Предварительно установлено, что трагедия произошла в понедельник, 15 июня, около 03.00 по местному времени на территории охотничьего угодья № 26 "Приморский". Сигнал о случившемся поступил в ЕДДС от очевидца.

Прибывшие на место сотрудники полиции и охотник-дружинник застали медведя на теле погибшего рыбака. Животное было ликвидировано написал Лебедев

Он пояснил, что на месте работают специалисты, устанавливаются возможные причины агрессивного поведения медведя.