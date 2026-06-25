SHOT сообщил о смерти дайвера во время погружения на Камчатке

Дайвер погиб во время погружения на Камчатке, пишет SHOT SHOT сообщил о смерти дайвера во время погружения на Камчатке

Москва25 июн Вести.Дайвер погиб во время погружения в районе бухты Русская на Камчатке, пишет SHOT.

Уточняется, что это произошло в 70 километрах от Петропавловска-Камчатского.

Дайвер погиб во время погружения на Камчатке говорится в публикации

По данным издания, сегодня днем по местному времени группа туристов вышла в море на яхте. Там они переоделись в гидрокостюмы, пересели на лодку и начали погружение.

Одному из дайверов стало плохо. Его сумели вытащить из воды, но он уже был без сознания.

Краевой Минздрав ранее сообщал, что к месту ЧП направлена санавиация.