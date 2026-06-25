Москва25 июнВести.Дайвер погиб во время погружения в районе бухты Русская на Камчатке, пишет SHOT.
Уточняется, что это произошло в 70 километрах от Петропавловска-Камчатского.
Дайвер погиб во время погружения на Камчаткеговорится в публикации
По данным издания, сегодня днем по местному времени группа туристов вышла в море на яхте. Там они переоделись в гидрокостюмы, пересели на лодку и начали погружение.
Одному из дайверов стало плохо. Его сумели вытащить из воды, но он уже был без сознания.
Краевой Минздрав ранее сообщал, что к месту ЧП направлена санавиация.