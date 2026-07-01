Власти: приплывшего во Владивосток медведя поймали и отправили на обследование

Приплывшего во Владивосток медведя поймали Власти: приплывшего во Владивосток медведя поймали и отправили на обследование

Москва1 июл Вести.Медведь, которого ловили во Владивостоке утром в среду, 1 июля, пойман, его отправили в реабилитационный центр на обследование, сообщается в официальном MAX-канале правительства Приморья.

Гималайского медведя, переплывшего залив утром и оказавшегося в районе Эгершельда Владивостока, поймали специалисты Минлеса и сотрудники Охотнадзора отмечается в сообщении

Животному предположительно три года. Его удалось усыпить и увезти в реабилитационный центр на обследование. Далее медведя выпустят в лес.

Ранее сообщалось, что в столице Приморья ловят бурого медведя. Полицейские Владивостока оцепили территорию в районе улицы Верхнепортовой.