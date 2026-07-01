МВД: полиция оцепила район во Владивостоке, где видели бурого медведя

Во Владивостоке ловят медведя МВД: полиция оцепила район во Владивостоке, где видели бурого медведя

Москва1 июл Вести.В столице Приморья ловят бурого медведя, информацию о котором передали стражам порядка местные жители, сообщается в MAX-канале МВД региона.

Полицейские Владивостока оцепили территорию в районе улицы Верхнепортовой для поимки медведя отмечается в сообщении

По данным ведомства, местный житель сообщил, что видел бегущего медведя в районе улицы Верхнепортовой. По указанному адресу незамедлительно прибыли полицейские и оцепили территорию с диким животным.

На месте работают сотрудники госохотнадзора.