Москва1 июлВести.В столице Приморья ловят бурого медведя, информацию о котором передали стражам порядка местные жители, сообщается в MAX-канале МВД региона.
Полицейские Владивостока оцепили территорию в районе улицы Верхнепортовой для поимки медведяотмечается в сообщении
По данным ведомства, местный житель сообщил, что видел бегущего медведя в районе улицы Верхнепортовой. По указанному адресу незамедлительно прибыли полицейские и оцепили территорию с диким животным.
На месте работают сотрудники госохотнадзора.