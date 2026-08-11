В Приморье расследуют уголовное дело о ложном сообщении о терроризме

Во Владивостоке расследуют уголовное дело о ложном сообщении об акте терроризма В Приморье расследуют уголовное дело о ложном сообщении о терроризме

Москва11 авг Вести.Во Владивостоке расследуют уголовное дело о ложном сообщении об акте терроризма в учреждении допобразования. Об этом сообщило УМВД России по Приморскому краю.

Накануне правоохранителям поступило сообщение об угрозе для учреждения дополнительного образования и отдыха детей круглогодичного типа. На место происшествия незамедлительно прибыли полицейские, кинологи со служебными собаками, сотрудники патрульно-постовой службы, МЧС, бригада скорой помощи, наряд дорожно-патрульной службы.

В результате проведения оперативных мероприятий выяснилось: опасных устройств не обнаружено. Возбуждено уголовное дело по … ч. 2 ст. 207 УК РФ (Заведомо ложное сообщение об акте терроризма, совершенное в отношении объектов социальной инфраструктуры либо повлекшее причинение крупного ущерба) говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

В настоящее время устанавливается личность и местонахождение человека, причастного к совершению противоправного деяния.