ФСБ: в Приморье задержали подростков, планировавших теракт на объекте Росгвардии ФСБ: планировавшие теракт на объекте Росгвардии подростки задержаны в Приморье

Москва6 авг Вести.В Приморском крае задержаны трое подростков, которые собирались совершить теракт на объекте Росгвардии по заданию террористической организации. Информацию об этом предоставил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Пресечена противоправная деятельность трех подростков, которые по заданию представителя террористической организации, запрещенной на территории России, планировали совершить террористический акт говорится в материале

Речь идет о несовершеннолетних из Находки и Владивостока. Было установлено, что подростки по указанию кураторов собирали сведения о военнослужащих органов правопорядка, участвовавших в СВО: фотографировали и снимали на видео места жительства и работы, автомобили и парковку, видеокамеры на домах. Также несовершеннолетние собирали данные о расположенных вблизи подъездов местах, позволяющих тайно разместить взрывные устройства для совершения теракта на одном из объектов Росгвардии, рассказали в ЦОС.

Возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ст. 275 (госизмена), ч. 2 ст. 205.5 (участие в деятельности террористической организации) УК РФ.

Во время обысков были изъяты необходимые для изготовления самодельных зажигательных устройств компоненты и другие предметы.

Несовершеннолетние арестованы, они признали вину и сотрудничают со следствием.