ФСБ показала кадры допроса подростков по делу о теракте на объекте Росгвардии

ФСБ показала допрос подростков, готовивших теракт на объекте Росгвардии ФСБ показала кадры допроса подростков по делу о теракте на объекте Росгвардии

Москва6 авг Вести.ФСБ России опубликовала кадры обысков и допроса подростков, задержанных по делу о подготовке террористического акта на объекте Росгвардии в Приморском крае. Соответствующие видео обнародовал Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ.

На кадрах показаны следственные действия, а также фрагменты допроса одного из задержанных. Установлено, что для изготовления зажигательной смеси подростки использовали стеклянные бутылки, бензин марки АИ-92 и ветошь.

Кроме того, в ходе допроса один из подростков признался, что по заданию представителя террористической организации фотографировал место жительства военнослужащего.

Как я узнал позже, этим военнослужащим был военнослужащий Росгвардии сказал подросток

Ранее ФСБ сообщила о предотвращении подготовки террористического акта в отношении объекта Росгвардии в Приморском крае. По данным спецслужбы, в отношении задержанных возбуждены уголовные дела, проводятся следственные действия.