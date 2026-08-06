Москва6 авгВести.ФСБ России опубликовала кадры обысков и допроса подростков, задержанных по делу о подготовке террористического акта на объекте Росгвардии в Приморском крае. Соответствующие видео обнародовал Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ.
На кадрах показаны следственные действия, а также фрагменты допроса одного из задержанных. Установлено, что для изготовления зажигательной смеси подростки использовали стеклянные бутылки, бензин марки АИ-92 и ветошь.
Кроме того, в ходе допроса один из подростков признался, что по заданию представителя террористической организации фотографировал место жительства военнослужащего.
Как я узнал позже, этим военнослужащим был военнослужащий Росгвардиисказал подросток
Ранее ФСБ сообщила о предотвращении подготовки террористического акта в отношении объекта Росгвардии в Приморском крае. По данным спецслужбы, в отношении задержанных возбуждены уголовные дела, проводятся следственные действия.