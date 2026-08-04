У подозреваемых в планировании теракта в Крыму были дроны со взрывчаткой

У подозреваемых в планировании теракта в Крыму были три FPV-дрона со взрывчаткой У подозреваемых в планировании теракта в Крыму были дроны со взрывчаткой

Москва4 авг Вести.У подозреваемых в планировании теракта в Крыму были дроны со взрывчаткой. Об этом следует из информации и видео, предоставленных Центром общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Был подписал на украинские Telegram-каналы, через которые на меня вышел представитель украинских спецслужб и предложил работать на украинские спецслужбы. Представился офицером ГУР. Я занимался разведкой, фотографировал военные и гражданские объекты, мне нужна была помощь в съемке, друг согласился мне помочь заявил один из задержанных

По его словам, они собирались поехать фотографировать объекты сил противовоздушной обороны.

Мне поступило задание поднять три FPV-дрона со взрывчаткой, собрать их, подключить к модему и отнести в определенные точки. Куратор сбросил координаты тайника в Севастополе, ночью я поехал забирать сообщил подозреваемый

4 августа в ЦОС сообщили, что в Севастополе задержаны двое россиян 1992 и 1999 годов рождения. По информации ФСБ, по заданию украинских спецслужб фигуранты собирали разведданные о подразделениях ВС России в Крыму, а также были обучены обращению с самодельной взрывчаткой. По данным ФСБ, кураторы поручили подозреваемым совершить теракты на критически важных объектах полуострова и теракт против главы одного из новых регионов, когда тот был в Крыму. Во время обысков у задержанных обнаружили три FPV-дрона с боевыми зарядами и бомбу массой 800 г.