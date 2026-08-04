ФСБ показала дроны, сборку которых с помощью 3D-принтеров устроил житель Крыма ФСБ показала дроны, сборку которых с помощью 3D-принтеров устроил житель Крыма

Москва4 авг Вести.ФСБ России показала дроны, сборку которых с помощью печати деталей на 3D-принтерах устроил житель Крыма по указанию украинских спецслужб. Соответствующее видео предоставлено Центром общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ.

На кадрах видны сами беспилотники, а также части дронов, включая детали винтов.

ФСБ показала дроны, сборку которых с помощью 3D-принтеров устроил житель Крыма Фото: ФСБ РФ

4 августа в ЦОС ФСБ России сообщили о задержании в Крыму гражданина РФ по подозрению в государственной измене. По информации ФСБ, мужчину с помощью мессенджера Telegram завербовал сотрудник СБУ. Как было установлено, подозреваемый осуществлял сбор и передачу сведений о передвижении военной техники, местах дислокации ВС России и других данных.