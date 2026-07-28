Жителя Калужской области будут судить за госизмену и терроризм

На жителя Калужской области заведено дело о госизмене и терроризме Жителя Калужской области будут судить за госизмену и терроризм

Москва28 июл Вести.В Калужской области местный житель стал фигурантом уголовного дела о госизмене и терроризме. Как передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УФСБ по региону, он планировал передать ВСУ дроны и организовать теракты на территории региона.

Следственным подразделением УФСБ России по Калужской области возбуждено уголовное дело по признакам составов преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 30 УК РФ (приготовление к преступлению), ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации), ст. 275 УК РФ (государственная измена) говорится в материалах дела

Уточняется, что подозреваемый сам вышел на связь с украинскими кураторами. Задержанный фотографировал военные объекты и собирал БПЛА для проведения разведки.