Житель Пензы обвиняется в госизмене за контакты с Минобороны Украины ФСБ завела уголовное дело о госизмене на жителя Пензенской области

Москва21 июл Вести.В Пензенской области возбуждено уголовное дело о государственной измене в отношении местного жителя. Об этом сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на управление ФСБ по региону.

По данным ведомства, мужчина 1987 года рождения через мессенджер установил контакт с представителем Министерства обороны Украины и добровольно передал ему сведения о последствиях атаки дронов ВСУ на одно из предприятий в Пензе.

Следственный отдел УФСБ возбудил дело по статье 275 УК РФ.

Следственным отделом УФСБ России по Пензенской области возбуждено уголовное дело по статье 275 УК России (государственная измена) говорится в публикации

В настоящее время следователи устанавливают дополнительные эпизоды возможной противоправной деятельности фигуранта.