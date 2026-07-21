Москва21 июлВести.В Пензенской области возбуждено уголовное дело о государственной измене в отношении местного жителя. Об этом сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на управление ФСБ по региону.
По данным ведомства, мужчина 1987 года рождения через мессенджер установил контакт с представителем Министерства обороны Украины и добровольно передал ему сведения о последствиях атаки дронов ВСУ на одно из предприятий в Пензе.
Следственный отдел УФСБ возбудил дело по статье 275 УК РФ.
Следственным отделом УФСБ России по Пензенской области возбуждено уголовное дело по статье 275 УК России (государственная измена)говорится в публикации
В настоящее время следователи устанавливают дополнительные эпизоды возможной противоправной деятельности фигуранта.