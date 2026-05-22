Житель Херсонской области обвиняется в сборе и передаче военных данных

Москва22 мая Вести.Дело против 41-летнего жителя Херсонской области о госизмене, которое расследовали сотрудники УФСБ России, будет передано в суд, сообщает прокуратура региона.

По версии следствия, обвиняемый, установив контакт с представителем украинской разведки, в начале октября 2022 года, находясь на территории Херсонской области, добровольно собирал данные о местах дислокации военной техники и личного состава Вооруженных Сил Российской Федерации говорится в сообщении ведомства

Собранную информацию мужчина отправлял своему куратору через мессенджер. Эти данные могли использовать, чтобы нанести удары по местам дислокации росийских военных и техники.

Теперь дело будет рассматривать Херсонский областной суд.