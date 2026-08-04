В Севастополе задержали агентов Киева, готовивших теракты в Крыму ФСБ задержала в Севастополе двоих агентов ГУР Украины, готовивших теракты

Москва4 авг Вести.Двое граждан России, готовившие теракты по заданию украинских спецслужб, задержаны в Севастополе. Об этом сообщили во вторник в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Федеральной службой безопасности Российской Федерации в г. Севастополе задержаны граждане России, 1992 и 1999 г.р., осуществлявшие по заданию украинских спецслужб диверсионно-террористическую деятельность на территории Республики Крым сказано в сообщении

По данным службы, фигурантов завербовал в мессенджере Telegram сотрудник Главного управления разведки (ГУР) Украины. По его заданию на начальном этапе двое россиян осуществляли сбор разведывательной информации о подразделениях Вооруженных сил Российской Федерации (ВС РФ), находящихся в Крыму.

После обучения завербованных обращению с самодельным взрывным устройством (СВУ) украинский куратор поручил фигурантам совершить теракты на объектах критически важной инфраструктуры республики и в отношении главы одного из новых регионов в период его пребывания на территории полуострова. Кроме того, они планировали присоединиться к запрещенной на территории РФ украинской террористической организации.

В ходе обысков у фигурантов обнаружены три FPV-дрона, снаряженных боевыми зарядами с пластичным взрывчатым веществом по 350 грамм в каждом, а также СВУ с массой взрывчатого вещества 800 грамм отмечается в сообщении

Следственный отдел УФСБ России по Республике Крым и г. Севастополю возбудил уголовное дело по статьям о подготовке теракта, прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности, участии в террористическом сообществе, незаконном приобретении, передаче, сбыте и хранении, перевозке или ношении взрывчатых веществ или взрывных устройств, а также о государственной измене.

Уточняется, что задержанные активно сотрудничают со следствием и дают признательные показания.

Накануне ФСБ предотвратила теракт у здания прокуратуры в Пятигорске, задержан иностранец.