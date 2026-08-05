Индия не будет покупать российский истребитель пятого поколения СУ-57Э Индия отказалась от планов приобретать у РФ истребители пятого поколения Су-57Э

Москва5 авг Вести.Индия отказалась от покупки российского истребителя пятого поколения Су-57Э, сообщил глава министерства обороны страны Раджеш Кумар Сингх.

По его словам, вместо закупки у России новейших истребителей Индия сосредоточится на модернизации уже имеющихся самолетов Су-30МКИ и разработке собственного стелс-истребителя, сообщает издание Defense Security Asia.

Президент России Владимир Путин назвал новейший многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57 лучшим в мире.

Генеральный директор Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Вадим Бадеха в интервью ИС "Вести" отметил, что Су-57 вобрал в себя все лучшее, что есть в отечественном авиастроении.