Индия отказалась от предложения России приобрести СПГ Reuters сообщило об отказе Индии от сжиженного природного газа из РФ

Москва11 мая Вести.Индия отклонила российское предложение о покупке сжиженного природного газа (СПГ), который находится под санкциями США, несмотря на острый дефицит топлива, вызванный конфликтом на Ближнем Востоке. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на два источника, знакомые с ситуацией.

Во время визита в Индию 30 апреля замминистра энергетики России Павел Сорокин получил информацию об отказе страны от приобретения подсанкционного сжиженного природного газа (СПГ). Об этом сообщил один из участников встречи.

Позиция Нью-Дели обсуждалась на встречах с индийскими чиновниками, в частности с министром нефти Хардипом Сингхом Пури. Это уже вторая встреча между представителями двух стран за последние два месяца.

Согласно информации от одного из источников, из-за позиции Индии выгрузка сжиженного природного газа (СПГ) с российского завода "Портовая", который находится под санкциями США и расположен у Балтийского моря, оказалась невозможной. При этом в середине апреля Индия была указана как пункт назначения для этих поставок газа.

По данным Reuters, основная часть российского СПГ, который Индия готова приобрести и который не подпадает под санкции, предназначена для европейского рынка. При этом, как подчеркнул источник агентства, Москва нацелена на заключение с Нью-Дели долгосрочных контрактов на поставку СПГ, а также удобрений, таких как калий, фосфор и мочевина.

Ранее инвестиционный стратег УК "Арикапитал", доцент Финансового университета при правительстве РФ Сергей Суверов сообщил ИС "Вести", что перенос запуска проектов в Катаре повлиял на мировой рынок СПГ.