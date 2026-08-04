Москва4 авг Вести.Испанская синхронистка Алиса Ожогина посчитала победу российских синхронисток в произвольной программе групп на чемпионате Европы якобы "копированием у страны, которая обычно ниже" и кражей идеи. Свой комментарий спортсменка опубликовала в соцсетях.

По словам Ожогиной, она наполовину русская, а наполовину – испанка, поэтому всегда поддерживала обе страны. В посте сказано, что Ожогина – "одна из немногих", кто радовался возвращению российской сборной. Спортсменка написала, что всегда восхищалась ими.

Как выразилась Ожогина, сегодня у нее "нет слов".

Неужели золотая медаль настолько ценна, что не имеет значения, каким способом выиграна? Копировать у страны, которая обычно ниже вас? Это что, правильный путь? Украсть чужую идею? утверждается в посте

Российские синхронистки завоевали золотые медали в произвольной программе команд на чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже. Сборная набрала 285,0346 балла, опередив Испанию и Италию. Как сказано в материале RT, россиянки исполнили гибридный элемент, который ранее показала сборная Испании, ставшая второй.

Ранее главный тренер сборной России по синхронному плаванию Светлана Ромашина прокомментировала победу в интервью ИС "Вести".