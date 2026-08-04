Синхронистка Пацкевич отвергла обвинения в адрес сборной России в плагиате Пацкевич: обвинения сборной России в краже элементов неприемлемы

Москва4 авг Вести.Трехкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Александра Пацкевич в беседе с РБК назвала неприемлемыми обвинения в адрес сборной России в краже элементов программы после победы команды на чемпионате Европы.

Ранее испанская синхронистка Алиса Ожогина написала в своих соцсетях, что победа российских синхронисток в произвольной программе групп на чемпионате Европы якобы является "копированием у страны, которая обычно ниже" и кражей идеи.

Плацкевич подчеркнула, что российская команда создала собственную связку на основе своих движений, а претензии испанской стороны связала с разочарованием из-за упущенного золота. По словам трехкратной олимпийской чемпионки, синхронистки РФ действовали в рамках действующих международных правил, использовав допустимые регламентом возможности.

Формулировка о том, что кто-то что-то украл, абсолютно неприемлема сказала Пацкевич

Олимпийская чемпионка также отметила, что российская сборная на протяжении многих лет сама сталкивалась с копированием музыки, поддержек и отдельных элементов программ со стороны соперников, поэтому традиционно старалась не раскрывать постановки до соревнований.

По мнению Пацкевич, ситуация на чемпионате Европы выявила недостатки действующей системы оценки сложности программ. Она считает, что этот случай может стать поводом для пересмотра правил, чтобы исключить подобные спорные ситуации в будущем.