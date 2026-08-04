Москва4 авг Вести.Бывший главный тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Покровская в ответ на обвинения со стороны испанской спортсменки Алисы Ожогиной заявила, что в синхронном плавании команды всегда заимствуют друг у друга отдельные идеи, и выяснить, кто у кого взял ту или иную идею, практически невозможно. Ее слова передает РИА Новости.

Я хочу прежде всего сказать: победителей не судят. Что значит "украли идею"? Всю жизнь в синхронном плавании кто-то у кого-то что-то крадет. И у нас в первую очередь. Что такое украсть? Люди переработали эту идею, сделали, технично отработали. Если они считают, что это их идея... В общем-то, правила синхронного плавания разрешают такую связку, какую-то не совсем нормальную, которая создает хаос на воде сказала Покровская

Наставница отметила, что "победителей не судят".

В понедельник российские синхронистки завоевали золотые медали в произвольной программе команд на чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже. Сборная набрала 285,0346 балла, опередив Испанию и Италию. Испанская синхронистка Алиса Ожогина посчитала победу россиянок в произвольной программе групп на чемпионате Европы якобы "копированием у страны, которая обычно ниже" и кражей идеи.