Первые эмоции российских синхронисток после победы на чемпионате Европы Российские синхронистки назвали огромным счастьем вторую победу в Париже

Москва4 авг Вести.Российские синхронистки Елизавета Смирнова и Кира Черезова в интервью ИС "Вести" поделились первыми эмоциями после второй победы сборной на чемпионате Европы в Париже.

Сборная России по синхронному плаванию завоевала второе золото на чемпионате Европы по водным видам спорта. В этот раз спортсменки стали лучшими в технической программе командного турнира.

Первое впечатление – это чрезмерная радость, гордость и счастье за то, что мы смогли это сделать рассказала Кира Черезова

Выступление россиянок судьи оценили на 303,2467 балла. Второе место у команды Испании с результатом 296,4299 балла, третье – у итальянок, набравших 284,6725 балла.

Чувствуем огромное счастье от того, что это случилось дважды с нами. Мы работали, и вся наша работа дала свои плоды… Мы не смотрели выступление испанцев, мы готовились к своему выступлению, и мы не знали, какие у них оценки, мы просто делали свой хороший прогон поделилась Елизавета Смирнова

3 августа российские синхронистки завоевали первое золото на чемпионате Европы. Добиться такого результата им помог элемент, который был изменен в программе за день до выступления.