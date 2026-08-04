Москва4 авг Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский поручил украинским дипломатам не допустить еще большего сближения позиций России и Китая.

По словам Зеленского, Киеву необходимо наладить диалог с Пекином, чтобы разобщить его с Москвой.

Нужно искать диалог с Китаем, если не хочется, чтобы тот полностью поддерживал россиян. Если он думает о будущем с Россией и не видит там других стран, все это нужно строить приводит слова Зеленского "РБК-Украина"

Ранее 29 июля посол КНР в Москве Чжан Ханьхуэй отметил, что Россия и Китай всегда стоят "на правильной стороне истории", и их сотрудничество приносит стабильность в "полный неопределенности мир".