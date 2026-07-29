Посол Китая: Россия и Китай неизменно стоят на правильной стороне истории Посол Китая: Россия и Китай обеспечивают стабильность в мире

Москва29 июл Вести.Китай и Россия неизменно стоят на правильной стороне истории, решительно отвергают теории столкновения цивилизаций и выступают против идеологической конфронтации, отметил посол Китая в России Чжан Ханьхуэй в статье для "Известий".

Общность устремлений России и Китая в цивилизационном пространстве дает мощный толчок развитию двусторонних отношений и приносит стабильность в полный неопределенности мир​​​, подчеркнул посол.

Сотрудничество двух стран в рамках Договора о добрососедстве в различных областях подает миру пример того, как различные цивилизации могут гармонично взаимодействовать, учиться друг у друга и совместно процветать. Опыт Китая и России доказывает, что модернизация не означает вестернизацию, а в мире нет единой универсальной модели развития. Пути многообразны, и каждый из них имеет свою ценность. Мы готовы совместно с российской стороной продолжать поиск путей развития, соответствующих нашей истории, культуре и ценностям подчеркнул посол Китая

Договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Россией и Китаем подписан 16 июля 2001 года президентом России Владимиром Путиным и председателем Китая Цзян Цзэминем.

Договор заложил основу стратегического партнерства между Москвой и Пекином.