Песков призвал не спешить с выводами о письме Зеленского Песков призвал не забегать вперед из-за письма Зеленского Путину

Москва6 июн Вести.После публикации письма главы киевского режима Владимира Зеленского президенту РФ Владимиру Путину не следует делать поспешных выводов. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью Медиакорпорации Китая на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

По его словам, после обнародования письма Зеленского и последовавшей реакцией на послание со стороны американского лидера Дональда Трампа торопиться с выводами не нужно.

Что касается обмена заявлениями, публикации письма Зеленского, реакции Трампа на это письмо, можно много говорить, но давайте не будем забегать вперед сказал Песков

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Песков показал ему опубликованное 4 июня открытое письмо главы киевского режима. Как отметил российский лидер, оно не способствует переговорам и содержит в себе элементы хамства.