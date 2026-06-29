В Кремле заявили, что не намерены оценивать эмоциональную тональность Зеленского Песков: Кремль не намерен оценивать эмоциональную тональность Зеленского

Москва29 июн Вести.Кремль не намерен давать оценку эмоциональной тональности главы киевского режима Владимира Зеленского. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, для этого есть специалисты и журналисты.

Что касается эмоциональной тональности заявленного Зеленского, то мы не даем такую ​​оценку сказал Песков

28 июня экс-депутат Верховной рады, заслуженный юрист Украины Владимир Олейник заявил, что недавние провокационные высказывания Зеленского в отношении президента Белоруссии Александра Лукашенко были выполнены намеренно.