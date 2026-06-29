Москва29 июнВести.Кремль не намерен давать оценку эмоциональной тональности главы киевского режима Владимира Зеленского. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По его словам, для этого есть специалисты и журналисты.
Что касается эмоциональной тональности заявленного Зеленского, то мы не даем такую оценкусказал Песков
28 июня экс-депутат Верховной рады, заслуженный юрист Украины Владимир Олейник заявил, что недавние провокационные высказывания Зеленского в отношении президента Белоруссии Александра Лукашенко были выполнены намеренно.