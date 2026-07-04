В Кремле прокомментировали заявление Зеленского о Константиновке Песков прокомментировал слова Зеленского о Константиновке

Москва4 июл Вести.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал слова главы киевского режима Владимира Зеленского о Константиновке.

Обращаясь к Зеленскому, он напомнил, что населенный пункт находится под полным контролем Вооруженных сил РФ.

Пресс-секретарь подчеркнул, что бывшему комику не стоит использовать слово "если" в заявлениях об освобождении города.

Она (Константиновка - Прим. ред.) освобождена. Наши командиры, штурмовые бригады выходили вчера на прямую связь с президентом Владимиром Путиным из Константиновки отметил Песков в беседе с KP.RU

Таким образом он отреагировал на слова Зеленского о том, что "если Константиновка сейчас под контролем российского государства", то у президента РФ Владимира Путина "не будет проблемы" встретиться с ним в этом городе.

Ранее пресс-секретарь российского лидера также заявил, что специальная военная операция будет продолжаться. Он добавил, что войска РФ ежедневно показывают успехи в зоне боевых действий.