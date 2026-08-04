Москва4 авг Вести.Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала недавние похороны в Латвии 102-летнего легионера СС Лаймониса Эзергайлиса, которого захоронили с почестями как "известного общественного деятеля". Об этом она написала в своем Telegram-канале.

Дипломат раскрыла, чем именно "прославился" Эзергайлис. Она сослалась на данные из доклада российских НКО "Пособники нацистских преступлений", согласно которым Эзергайлис родился в 1923 году и служил в латышском легионе СС. После распада СССР он был удостоен высших государственных наград Латвии. Из латвийских некрологов также следует, что осенью 1943 года он "начал службу в латышском полицейском батальоне 319F, охранявшем стратегическую железнодорожную линию на участке Идрица – Себеж.

Затем он прошел инструкторскую подготовку, а летом 1944 года принял участие в боестолкновениях на реке Муса против подразделений Красной армии. Сразу после окончания войны, с мая 1945 по июнь 1946 года, содержался в фильтрационном лагере в Кутаиси. Захарова отметила, что, по всей видимости, советская власть "простила ему грехи" и амнистировала.

С 1950-х годов он обосновался в Добеле. По словам Захаровой, власти Латвии сегодня подчеркивают, что на протяжении десятилетий он оставался активным участником националистического объединения "Ястребы Даугавы" и якобы "посвятил жизнь поддержанию национального патриотизма и почтению памяти солдат". Как отметила дипломат, нетрудно догадаться, что речь идет о легионерах СС.

Для нормальных людей во всем мире эти палачи никогда не станут "героями". Они повинны в геноциде советского народа, включая русских и латышей. Героизация легионеров СС — свидетельство возрождения и легализации идеологии неонацизма в Европейском союзе заключила Захарова

Как сообщало Латвийское телевидение (LTV), похороны Эзергайлиса прошли на братском кладбище Лестене в Тукумском крае, во время прощания звучали залпы и песни легионеров.