Москва4 авг Вести.В Латвии с воинскими почестями простились со 102-летним Лаймонисом Эзергайлисом, который, по данным российских неправительственных организаций, входил в состав латышского легиона СС. Церемония прошла на братском кладбище Лестене в Тукумском крае, во время прощания звучали залпы и песни легионеров, передает Латвийское телевидение (LTV).

С почестями проводили латвийского легионера и общественного деятеля Лаймониса Эзергайлиса на братском кладбище Лестене в городе Тукумс сообщило LTV

Эзергайлис был одним из последних представителей латышского легиона СС. Как указано в докладе российских неправительственных организаций "Пособники нацистских преступлений", он появился на свет в 1923 году и в годы Второй мировой войны служил в этом формировании. После распада Советского Союза Эзергайлису вручили орден Трех звезд - высшую награду Латвии, которую ему передал занимавший тогда пост президента страны Андрис Берзиньш.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что нацистская идеология и практика вновь набирают силу в Германии и в государствах, которые в свое время воевали против СССР на стороне нацистов. По его словам, подобная тенденция прослеживается в Финляндии, а также в Эстонии, Латвии и Литве. В декабре 2023 года президент Владимир Путин обращал внимание на то, что русофобские настроения были распространены в Прибалтике задолго до старта специальной военной операции.