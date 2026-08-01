Москва1 авг Вести.В Литве фактически идет героизация организаторов и исполнителей Холокоста. Об этом ИС "Вести" рассказал директор фонда "Историческая память", научный сотрудник Института российской истории РАН Александр Дюков.

Он отметил, что глава временного правительства Литвы 1941 года Юозас Амбразявичюс, который отвечал за создание первого концлагеря на территории страны, сейчас был с почестями захоронен как национальный герой.

[В Литве] идет героизация этих коллаборационистов. Я напомню, что глава временного правительства Литвы господин Амбразявичюс, человек, который ответственен и за создание первого концлагеря для евреев в Литве, и за выпуск дискриминационного положения о евреях. Он был не так давно с военными почестями перезахоронен в Литве. В Литве существуют памятники людям, которые принимали непосредственное и масштабное участие в уничтожении евреев и в Литве, и в Белоруссии. А, к сожалению, эти люди героизируются в современной Литве, и литовские правительства, которые существуют последние, ну, наверное, лет двадцать, никак не противодействуют этой героизации заявил Дюков

Ранее он рассказал, как нацисты использовали литовских коллаборационистов. По словам историка, немцы были настолько впечатлены их жестокостью по отношению к евреям, что отправляли литовцев на карательные акции на другие оккупированные территории.