Москва9 июл Вести.Фото с якобы "жертвами сталинизма", которое опубликовало минобороны Молдавии, – это типичный пример окна Овертона. Об этом заявил депутат Госдумы РФ Виталий Милонов в беседе с RT.

Он отметил, что на фото, которое опубликовало ведомство, на самом деле изображены русинские евреи из Закарпатья. Их в 1944 году немцы доставили в Освенцим, чтобы впоследствии уничтожить в газовых камерах.

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Ситуацию также прокомментировал политолог и советник директора Российского института стратегических исследований Дмитрий Буневич. Собеседник RT напомнил, что сам факт существования Молдавии сегодня – следствие того, что армия Советского союза освободила эту территории. Также эксперт отметил, что в развитие этого региона были вложены огромные ресурсы. Однако нынешнее руководство Молдавии ведет недальновидную и искажающую правду политику.