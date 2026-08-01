Дюков: первый концлагерь на территории СССР был создан литовцами и в Литве

"Создан литовцами и в Литве": историк о первом концлагере на территории СССР Дюков: первый концлагерь на территории СССР был создан литовцами и в Литве

Москва1 авг Вести.Правительство Литвы планировало создание концлагеря для евреев еще до нападения Германии на СССР. Об этом ИС "Вести" рассказал директор фонда «Историческая память», научный сотрудник Института российской истории РАН Александр Дюков.

Он добавил, что позднее на территории Литвы был создан первый концлагерь в Советском Союзе, причем созданием руководили не немцы, а литовское временное правительство.

Временное правительство Литвы, созданное Фронтом литовских активистов, имело собственную программу решения еврейского вопроса. Фронт литовских активистов еще весной сорок первого года положил на бумагу планы по организации кровавых этнических чисток в отношении евреев, которых необходимо было изгнать из Литвы. В соответствии с этими планами, которые еще раз повторю, были положены на бумагу до нападения Германии на Советский Союз, временное правительство Литвы после своего создания одним из первых своих актов создало концлагерь для евреев. Это был первый концлагерь, который был создан на оккупированной территории Советского Союза. И этот концлагерь был создан не нацистами, а временным правительством Литвы рассказал Дюков

Фронт литовских активистов – ультраправая подпольная организация, которая была основана в ноябре 1940 года в Берлине бывшим послом Литвы Казисом Шкирпой. Целью движения было восстановление независимости Литвы с опорой на нацистскую Германию, что сопровождалось антисоветским восстанием и участием в Холокосте.