Москва1 авг Вести.Нацисты настолько высоко оценили роль литовских коллаборационистов в уничтожении евреев, что начали отправлять их на другие оккупированные территории для карательных акций. Об этом ИС "Вести" рассказал директор фонда "Историческая память", научный сотрудник Института российской истории РАН Александр Дюков.

Он добавил, что коллаборационисты из Литвы внесли существенный вклад в геноцид евреев на территории Украины, Белоруссии и России.

Более того, роль литовских коллаборационистов в уничтожении евреев Литвы была настолько высоко оценена нацистами, что литовские полицейские батальоны стали направлять в другие оккупированные территории, например, в Беларусь, в Россию, на Украину под Винницей, где литовские полицейские занимались тем же, чем занимались в Литве - уничтожением евреев. Поэтому литовские коллаборационисты внесли существенный вклад не только в уничтожение евреев Литвы, но и в уничтожение евреев в Белоруссии, евреев на Украине, евреев в России заявил Дюков

Ранее Дюков рассказал о создании первого концлагеря на территории СССР. По словам историка он был создан литовцами в Литве.