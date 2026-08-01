Историк Дюков: литовцы просили у Третьего рейха денег на еврейские погромы Историк напомнил, как литовцы просили у Третьего рейха грант на погромы евреев

Москва1 авг Вести.В 1939 году, еще до начала Второй мировой войны, литовские националисты обращались в Министерство иностранных дел Третьего рейха с просьбой о финансировании еврейских погромов, но тогда им отказали. Однако уже в 1941 году эти планы были реализованы на практике. Об этом в интервью информационной службе "Вести" рассказал директор фонда "Историческая память", научный сотрудник Института российской истории РАН Александр Дюков.

Историк отметил, что литовские националисты были недовольны высокой долей еврейского населения и искали способы его устранить еще до войны.

В Литве традиционно была очень большая доля еврейского населения. Литовские националисты, недовольные этим фактом, впервые задумались об организации еврейских погромов еще до начала Второй мировой войны. Весной тридцать девятого года литовские националисты обращались в Министерство иностранных дел Третьего рейха с, что называется по-современному, заявкой на грант. Они просили денег на организацию еврейских погромов. Весной тридцать девятого года в этой просьбе им нацисты отказали Заявил Дюков

По словам Дюкова, когда в 1941 году началась война, у литовских националистов появилась реальная возможность для действий.

В сорок первом году литовские националисты смогли свои планы реализовать на практике. Поскольку Фронт литовских активистов был достаточно разветвленной организацией, которая имела реальные боевые подразделения на территории Литвы, массовое уничтожение евреев, которое вскоре нацисты стали использовать и проводить уже по собственным планам, приняло огромный масштаб. сказал Дюков

Ранее Дюков заявил, что правительство Литвы планировало создание концлагеря для евреев еще до нападения Германии на СССР.