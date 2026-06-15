Материалы о преступлениях Третьего рейха против СССР включили в единые учебники Материалы о геноциде народа СССР нацистами включили в учебники истории

Москва15 июн Вести.Впервые в единые государственные учебники истории включены материалы о судебных процессах по признанию геноцида народов СССР со стороны нацистов и их пособников. Об этом заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

В частности, школьникам будут изложены исторические факты, подтверждающие преступления Третьего рейха и намерения нацистского режима поработить и уничтожить советский народ.

Неслучайно именно по истории были приняты первые единые государственные учебники, в которые впервые вошли материалы о судебных процессах по признанию геноцида народов СССР со стороны нацистов и их пособников приводит слова Кравцова пресс-служба ведомства

Он добавил, что в проекте "Без срока давности" приняли участие около семи миллионов учащихся и педагогов.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что нацизм в Европе возрождается.